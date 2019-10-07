В Незалежной боятся ссоры с американцами на фоне "войны" с Россией

Украинские власти не хотят быть втянутыми во внутренние дела США перед предстоящими в 2020 году выборами американского президента. Также в Киеве осознают, что скандал, разгоревшийся в сентябре вокруг июльского телефонного разговора между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, вредит Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко.

"Это действительно вредит нам, и мы пытались объяснить, что расследования, которые должны вестись по Burisma и любым другим компаниям, должны происходить без вмешательств правительства, должны быть справедливыми", – цитирует УНН главу украинского МИД.

Он заверил, что власти страны планируют провести объективное расследование в отношении отечественной газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден.

"Меньше всего, чего бы мы хотели, когда у нас война с Россией, когда у нас чрезвычайно сложные переговоры, у нас так много проблем, меньше всего, чего бы мы хотели – это быть втянутыми во внутренние проблемы США накануне выборов", – отметил Пристайко.

По его словам, "мы были затянуты" в скандал с президентскими выборами в Штатах со дня прихода в Овальный кабинет Трампа. При этом он отмел подозрения в причастности граждан Украины к влиянию на процесс избрания американского лидера.





"Я этого не допускаю и не могу представить, чтобы кто-то из украинцев пытался повлиять, тем более на выборы в США", – резюмировал министр.

Напомним, 3 октября Трамп открыто призвал Киев и Пекин начать расследование в отношении одного из своих серьезных соперников на выборах в 2020 г. Джо Байдена. В свою очередь, в СМИ просочилась информация о том, что американские дипломаты составили для Зеленского текст заявления, в котором он должен был сообщить о непременном расследовании Киевом ситуации с Burisma. Этот документ был подготовлен спустя пару недель после июльской беседы глав США и Украины.

