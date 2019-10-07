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Россия осудила Киев за украинизацию страны

Россия осудила Киев за украинизацию страны
Фото: www.globallookpress.com
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МИД России заявил 7 октября, что украинские власти продолжают дискриминацию русского языка.

"Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - 

сообщается в комментарии российского министерства в связи с информацией о переводе с сентября 2020 года русскоязычных школ на Украине на обучение на украинском языке.

В ведомстве также напомнили, что Венецианская комиссия Совета Европы подвергла критике закон "Об образовании", посоветовав внести в него серьезные правки, однако Киев проигнорировал эти рекомендации.

О том, что с сентября 2020 г. все обучение в украинских школах будет вестись на государственном языке, ранее заявила министр образования Незалежной Анна Новосад.

Валентина МАЙОРОВА
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