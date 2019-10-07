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Украинский суд сделал Путину подарок на день рождения

Украина сделала Путину подарок
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной арестован один из активных участников "революции гидности"

Киевский суд взял сегодня под стражу без права внесения залога до 4 декабря 2019 г. экс-депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского. Активного участника Майдана-2014 подозревают в нанесении огнестрельного ранения жителю области Вячеславу Химикусу в новогоднюю ночь 2016-го.

"Это решение судьи – подарок на день рождения Путину", – заявил Пашинский в зале суда.

По его словам, даже во времена президентства смещенного в результате госпереворота Виктора Януковича "хоть как-то соблюдались приличия".

"Сейчас в Телеграмм-канале написали, что посадят – посадили", – цитирует "Страна.ua" бывшего нардепа.

Судя по всему он имел в виду Telegram-канал известного украинского юриста Андрея Портнова, давно обещавшего посадить Пашинского. Сам арестованный в открытую называет главным "идеологом" свой посадки именно Портного.

"Они думают, что посадив меня, они запугают моих друзей и весь украинский народ. Я не пугаюсь. Я буду проходить все эти круги ада и уверен в нашей победе", – заявил пан Пашинский перед тем, как полицейские увели его в тюрьму.

Напомним, 7 октября президент России Владимир Путин отмечает день рождения. Главе государства исполнилось 67 лет. Праздновать Путин решил вдали от крупных мегаполисов – в леса Тувы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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