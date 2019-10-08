Выполнение Минских соглашений приведет Украину к потере территории

Развитие ситуации в Донбассе может пойти тремя путями, но каждый из них плох для Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Первый вариант – выполнение Минских соглашений. По словам Пристайко, президент Владимир Зеленский настроен на этот "несправедливый процесс", хотя и не исключает, что попросит международное сообщество направить в регион "миссию по поддержке мира на всей оккупированной территории", сообщил дипломат в эфире ICTV.

Второй вариант – конфликт будет затягиваться "бесконечно долго", люди будут погибать и в результате "окончательно возненавидят нас, и никогда мы не сможем их вернуть", сказал Пристайко.

"Третий вариант – никогда больше не возвращаться к этой части Украины", – цитирует министра телеканал "360".

Впрочем, по мнению политолога Ивана Мезюхо, Киев на самом деле никогда добровольно не откажется от Донбасса, даже если будет понимать, что вернуть контроль над этой территорией уже не сможет:

"Команда нынешнего украинского президента будет говорить о территориальной целостности украинского государства в рамках 2014 года. Тем не менее, я думаю, что Киев осознает, что возвращение территорий Донбасса в состав украинского государства на данный момент маловероятно, учитывая тот факт, что сам Киев постоянно нарушает минские соглашения", - отметил эксперт в эфире НСН.

Ранее Киев согласился на "формулу Штайнмайера", которая прописывает порядок проведения в ЛНР и ДНР местных выборов и предоставление региону особого статуса.