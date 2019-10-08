Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Лукашенко настраивает Зеленского против "формулы Штайнмайера"

Лукашенко настраивает Зеленского против
Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
К решению конфликта в Донбассе Минск предложил подключить Вашингтон

Подписанная трехсторонней группой по урегулированию в Донбассе "формула Штайнмайера" не означает, что начался положительный процесс. На самом деле это лишь дополнительный рычаг давления на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Если кто-то думает, что лед тронулся, – нет, он не тронулся. И не тронется, если мы не подтолкнем процесс", – заявил Батька.

По его мнению, из-за этой "формулы" все может стать только хуже: "Видите, что происходит в Киеве? Там определенные силы используют этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует. … Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах", – возмутился Лукашенко.

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com

В Минске отметили позитивные шаги, такие как обмен пленными, начало конструктивного диалога по реализации Минских соглашений. Но для "лечения болезни" этого мало: нужны совместные усилия, в том числе со стороны США.

"Если Россия и Евросоюз, хотя бы они на первом этапе, да еще Америка подключится, помогут решить этот конфликт, сохранить целостность и независимость Украины, эта проблема будет решена", – убежден Лукашенко.

В противном случае "молодого Зеленского" "съедят" и на Украине получат "такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать", предупредил Батька.

Ранее Лукашенко и Зеленский вместе выпили и нашли общий язык.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Продление жизни": появились новые подробности болезни Заворотнюк

Вылечить звезду "Моей прекрасной няни" нельзя

"Респект за правду": украинцы признали Крымский мост

В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей