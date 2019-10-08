К решению конфликта в Донбассе Минск предложил подключить Вашингтон

Подписанная трехсторонней группой по урегулированию в Донбассе "формула Штайнмайера" не означает, что начался положительный процесс. На самом деле это лишь дополнительный рычаг давления на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Если кто-то думает, что лед тронулся, – нет, он не тронулся. И не тронется, если мы не подтолкнем процесс", – заявил Батька.

По его мнению, из-за этой "формулы" все может стать только хуже: "Видите, что происходит в Киеве? Там определенные силы используют этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует. … Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах", – возмутился Лукашенко.

В Минске отметили позитивные шаги, такие как обмен пленными, начало конструктивного диалога по реализации Минских соглашений. Но для "лечения болезни" этого мало: нужны совместные усилия, в том числе со стороны США.

"Если Россия и Евросоюз, хотя бы они на первом этапе, да еще Америка подключится, помогут решить этот конфликт, сохранить целостность и независимость Украины, эта проблема будет решена", – убежден Лукашенко.

В противном случае "молодого Зеленского" "съедят" и на Украине получат "такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать", предупредил Батька.

Ранее Лукашенко и Зеленский вместе выпили и нашли общий язык.