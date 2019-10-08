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На Украине отвоевали право на русский язык

На Украине отвоевали право на русский язык
Фото: pixabay.com
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Против нововведения правительства взбунтовались одесские школы

Русскоязычные классы в учебных заведениях Украины останутся и в сентябре 2020 года, и после, пообещали в городском совете Одессы. Так, по словам директора муниципального департамента образования и науки Елены Буйневич, тенденция обучения школьников на двух языках, несмотря на распоряжение правительства, продолжится.

Небольшие разногласия с требованиями наблюдаются и сейчас, отметила она. Например, по уставу преподавание должно вестись на украинской мове, однако это правило не распространяется на 10% первоклассников, которых учат и продолжат учить на русском языке.

А в начальной школе и после 2020 года можно будет выбирать язык национальных меньшинств. Пока, уточнила Буйневич, закон отчетливо не регламентирует языковую градацию с 5-го по 9-й классы. Однако она надеется, что через два-три года ситуация уладится и все ребята смогут получать знания на родном языке, передает "Таймер". 

Впрочем, подчеркнула чиновница, де-факто школы в Одессе являются двуязычными. Уточняется, что украинское министерство образования, которое продвигает инициативу об обучении на государственном языке, еще не ответило на заявление горсовета. 

Ксения АНДРЕЕВА
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