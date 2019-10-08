Главу Незалежной предупредили, чем обернется для региона отвод войск ВСУ от линии фронта

Президенту Украины Владимиру Зеленскому местные националисты поставили условие: если Вооруженные силы страны отойдут согласно "формуле Штайнмайера" от линии разграничения в Золотом (рубеж на Луганщине) и в районе Петровское (ДНР), то эти населенные пункты займут представители добробатов.

Об этом заявил замкомандира Украинской добровольческой армии (УДА, отколовшаяся от запрещенной в РФ экстремистской группировки "Правый сектор") Андрей Гергерт в эфире телеканала ATR. Видеозапись опубликована на YouTube.

По его данным, около 20 тыс. человек в разное время входили в организацию, и они не позволят главе государства отдать "ни одного метра украинской земли".

"Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", – сообщил заместитель националиста Дмитрия Яроша.

Ура-патриот призвал пана Зеленского как можно быстрее понять тактику, которую Москва реализует в деле урегулирования конфликта в Донбассе. На этом фоне представитель УДА потребовал встречи с лидером нации, подчеркнув, что чем раньше она пройдет, тем скорее начнутся "победные процессы в этой войне".

Пан Гергерт добавил, что власти страны достигнут победы, опираясь лишь на украинские народ, армию и волонтеров. Добровольцы, отметил он, выступают против того, что "шепчет" президент России Владимир Путин, поскольку "все, что он хочет, ведет к развалу нашей страны и ее оккупации".

Напомним, 6 октября лидер добровольческого батальона "Азов" в составе Национальной гвардии Украины Андрей Билецкий отрапортовал, что его бойцы заняли населенный пункт Золотое и не собираются его покидать. Националист утверждал, что бойцы батальона останутся на линии соприкосновения, "чтобы не допустить разведения войск и защитить местных жителей".

Ранее сегодня в Telegram-канале "Зрада чи Перемога" появилась информация о том, что в Золотом от полка "Азов" остался один взвод.

"То есть подразделение было задействовано ради пиар-акции, после которой львиная доля добровольцев разъехалась по домам. Осталось около 20-25 человек, которые, разумеется, агрессию в случае чего не остановят", – говорится в сообщении.

Автор канала считает, что таким образом пан Билецкий намерен продвигать свое националистическое политдвижение и "перехватить протестную повестку" у бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко, который сейчас активно выступает против "фрмулы Штайнмайера".