Украинский лидер может поплатиться за услужливость США

Шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому могут дорого обойтись его же слова.

За то, что он назвал нового генпрокурора страны на сто процентов своим человеком, глава государства может влипнуть в большой скандал. Так, после данного заявления парламентарий от "Европейской солидарности" Петра Порошенко Алексей Гончаренко обратился в Государственное бюро расследований Незалежной.

"Направил депутатское обращение в ГБР по поводу слов президента Украины, что "генпрокурор – 100% мой человек". В этих словах можно увидеть признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины", – сообщил депутат Рады в Facebook.

Он выразил надежду, что ГБР начнет уголовное расследование, поскольку Украина – демократическое государство.

Высказывание о генпрокуроре получило огласку после публикации телефонного разговора Зеленского с главой Белого Дома Дональдом Трампов, в ходе которого украинский лидер пообещал, что дело сына Байдена будет рассмотрено.