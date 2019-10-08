Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зеленского призвали прекратить дискриминацию русского языка

Зеленского обвинили в дискриминации русского языка
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы заклеймили позором памятник Порошенко
Оппозиционеры напомнили лидеру Незалежной о его предвыборных обещаниях и потребовали не нагнетать межнациональную рознь

Власти Украины должны прекратить дискриминацию русского языка и отказаться от полного перевода обучения в школах на украинский. С таким требованием к главе государству Владимиру Зеленскому и его фракции в Верховной раде "Слуга народа" выступила партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Вопреки предвыборным обещаниям президента и его партии, конституционные права национальных общин продолжают подавляться. "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от власти прекратить дискриминацию и отказаться от политики нагнетания межнациональной розни", – говорится в заявлении политдвижения на официальном сайте.

По мнению оппозиционеров, решение руководства страны перевести все школы на мову с 2023 года - это "близорукая и негосударственная позиция". Команде Зеленского напомнили об обещании вернуть на Украину межнациональный мир и обеспечить все условия для культурного развития миллионам русских и представителей иных национальных общин.

"Сегодня эти обещания забыты. Вместо государственного финансирования русских, венгерских, румынских, болгарских и других школ государство их попросту ликвидирует", – отмечается в сообщении.

В партии заверили, что в ближайшее время в парламент поступят их законопроекты о языковой и культурной политике в Незалежной, и это станет тестом для пана Зеленского на верность предвыборным обещаниям и готовность вернуть мир в соборную.

На днях министр образования Анна Новосад сообщила, что все русскоязычные школы в стране перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года, а начиная с осени 2023-го на мову переведут и те учебные заведения, в которых обучение проходит на языках Евросоюза.

МИД России 7 октября констатировал, что Киев продолжает взятый властью эпохи президентства Петра Порошенко курс на тотальную и принудительную украинизацию страны.

Ранее сегодня председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина рассказала, что Общественная палата РФ намерена обратиться в Совет Европы по поводу ожидаемой ликвидации русскоязычных школ на Украине. Она считает, что "необходимо вновь дать оценку соответствующим украинским законам исходя из Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", поскольку в Киеве так и не сделали выводов из рекомендации на эту тему ОБСЕ, пишет РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Мировые лидеры проигнорировали день рождения Путина

У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах

"Респект за правду": украинцы признали Крымский мост

В Незалежной запаниковали, рассмотрев железную дорогу в стадии завершения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей