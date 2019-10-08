Оппозиционеры напомнили лидеру Незалежной о его предвыборных обещаниях и потребовали не нагнетать межнациональную рознь

Власти Украины должны прекратить дискриминацию русского языка и отказаться от полного перевода обучения в школах на украинский. С таким требованием к главе государству Владимиру Зеленскому и его фракции в Верховной раде "Слуга народа" выступила партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Вопреки предвыборным обещаниям президента и его партии, конституционные права национальных общин продолжают подавляться. "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от власти прекратить дискриминацию и отказаться от политики нагнетания межнациональной розни", – говорится в заявлении политдвижения на официальном сайте.

По мнению оппозиционеров, решение руководства страны перевести все школы на мову с 2023 года - это "близорукая и негосударственная позиция". Команде Зеленского напомнили об обещании вернуть на Украину межнациональный мир и обеспечить все условия для культурного развития миллионам русских и представителей иных национальных общин.

"Сегодня эти обещания забыты. Вместо государственного финансирования русских, венгерских, румынских, болгарских и других школ государство их попросту ликвидирует", – отмечается в сообщении.

В партии заверили, что в ближайшее время в парламент поступят их законопроекты о языковой и культурной политике в Незалежной, и это станет тестом для пана Зеленского на верность предвыборным обещаниям и готовность вернуть мир в соборную.

На днях министр образования Анна Новосад сообщила, что все русскоязычные школы в стране перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года, а начиная с осени 2023-го на мову переведут и те учебные заведения, в которых обучение проходит на языках Евросоюза.

МИД России 7 октября констатировал, что Киев продолжает взятый властью эпохи президентства Петра Порошенко курс на тотальную и принудительную украинизацию страны.

Ранее сегодня председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии Елена Сутормина рассказала, что Общественная палата РФ намерена обратиться в Совет Европы по поводу ожидаемой ликвидации русскоязычных школ на Украине. Она считает, что "необходимо вновь дать оценку соответствующим украинским законам исходя из Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", поскольку в Киеве так и не сделали выводов из рекомендации на эту тему ОБСЕ, пишет РИА "Новости".

