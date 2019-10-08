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Украинцы раскритиковали памятник Порошенко

Украинцы заклеймили позором памятник Порошенко
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Экс-главу государства перепутали с российскими артистами

Бывший президент Незалежной по-прежнему ассоциируется у жителей страны с человеком выпивающим. Потому без бутылки Петра Порошенко они не признали. 

Так, в Запорожье установили памятник конфетному магнату. Судя по фотографиям, опубликованным в Facebook, монумент разместили в каких-то зарослях. На это, кстати, обратили внимание интернет-пользователи.

Однако большинство пришли к выводу, что Петр Алексеевич похож на кого угодно, но только не на себя – не хватает важного атрибута (орфография и пунктуация авторов оригинальны). 

"А почему без бутилки?", "Я пока текст не прочитала, подумала, что на первом фото в фас -Хазанов стоит", "Да это совсем не Порошенко и обсуждать нечего. Бред", "Больше похож на гоблина", "Наверно в лесу поставили. Чтобы никто не видел", "Поехать, штоль дротики в него побросать....прекрасная мишень", – отреагировали на увековечивание Порошенко комментаторы. 

Известно, что данная статуя – это "декоммунизированный" памятник Владимиру Ильичу, передает "Обозреватель". Однако попытки скульпторов превратить Ленина в Порошенко не увенчались успехом. 

Ксения АНДРЕЕВА
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