Белоруссию втягивают в противостояние РФ и НАТО

Минск в шоке: Североатлантический альянс запланировал на весну 2020 г. крупнейшие военные маневры прямо у границ Белоруссии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" во вторник, 8 октября.

По словам белорусского лидера, его очень беспокоит эта ситуация, особенно в свете усиления напряженности между Россией и Западом.

"Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Востоком и Западом достиг предела. … Всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны", – ужаснулся Лукашенко.

Противостояние Москвы и Вашингтона уже привело к разрушению сложившейся архитектуры контроля над вооружениями и глобальной безопасностью. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) уже не действует, продление соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) тоже под вопросом.

"Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой действительно пропасть", – предупредил Батька.

Ранее глава МИД Белоруссии Александр Макей заявил, что Минск отказал Москве в размещении военной авиабазы, поскольку на это могли негативно отреагировать европейские соседи.