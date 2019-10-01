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Белоруссия отказалась от российской военной базы

Белоруссия отказалась от российской военной базы
Фото: www.globallookpress.com
В Минске назвали эту идею бессмысленной

Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей считает бессмысленным размещение военно-воздушной базы России в республике.

"С учетом развития современных технологий в этом нет смысла... Сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента", -

заявил глава МИД Белоруссии в интервью РБК.

Министр добавил, что, если Белоруссия разместит на своей территории военные объекты, это не будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе.   

При этом Макей подчеркнул, что принятие такого решения никак не связано с позицией европейских соседей республики.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал "Коммерсанту", что отказ Минска от размещения российской авиабазы, является "неприятным эпизодом". Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг эту идею осенью 2015 г., однако СМИ об этом стало известно только сейчас.



Валентина МАЙОРОВА
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