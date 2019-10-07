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Минск и Киев сделают общую ракету

Минск и Киев сделают общую ракету
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Лукашенко и Зеленский решили усилить сотрудничество в военной сфере

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому вместе создавать ракетное оружие. Как сказал Батька, белорусы и сами могут справиться с этим вопросом, но в паре с украинцами это получится выгоднее для всех:

"Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли... Если вы поможете – мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года. Если нет, то за четыре-пять лет. И денег меньше надо будет", – приводит "Взгляд" слова Лукашенко.

Лидер Беларуси обратился с этим предложением к соседям на Форуме регионов в Житомире в начале октября. Но, по факту, у Киева и Минска уже есть общие военные проекты. В начале 2010 г. ими был создан противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Скиф" с "западным" калибром 130 мм. От киевского конструкторского бюро "Луч" "Скифу" досталась противотанковая ракета "Барьер", от минского "Пеленг" – современная система лазерного наведения на цель.

В войска "Скиф" поступал под разными названиями: в украинскую армию поставлялась "Стугна-П", в белорусскую – "Шершень". Под этими же наименованиями комплексы шли на экспорт.

Теперь Лукашенко решил построить с рвущейся в НАТО Украиной еще что-нибудь интересненькое. С принципами Союзного государства РФ и Белоруссии и с положениями ОДКБ это стыкуется плохо. Но Батька уверяет, что вовсе "не бряцает оружием". Просто бизнес.

Николай ВИКТОРОВ
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