Украинские ракеты превзошли российские

Так считает председатель СНБО

Александр Турчинов, регулярно сообщающий о новинках вооружения для ВСУ, во вторник заявил, что украинские ракеты не только не уступают российским аналогам, но и превосходят их. Имеются в виду ракеты киевского КБ "Луч", которое глава СНБО посетил накануне.

"Новые украинские ракеты способны пробивать метровую броню и с высокой точностью поражать бронированную технику", – цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

По его словам, ракетные комплексы "Скиф", "Стугна", "Корсар", "Сармат", "Барьер" надежны и эффективны. А также пользуются заслуженным уважением и спросом на внешних рынках вооружений.

Если верить Турчинову, то украинские комплексы способны прошить насквозь лобовую броню российского танка. Но таких случаев еще не было.



"Скиф" и "Стугна" – украино-белорусские противотанковые ракетные комплексы. Система наведения полуавтоматическая, по лучу лазера. Когда еще не было понятно, осчастливят ли американцы Украину "Джавелинами", Минобороны поддержало модернизацию этих ПТРК. Некоторое количество комплексов закупил Алжир, видимо, эту поставку имел в виду Турчинов, когда говорил про внешние рынки вооружения.

По сути же "Скиф" сильно напоминает модернизированную версию российского ПТРК "Конкурс-М", на который даже похож внешне. Однако, по мнению военных экспертов, украинский комплекс просто не может выигрывать у тульского "Корнета", принятого на вооружение ВС РФ еще в 1998 году.

"Я видел все эти "Скифы" и "Стугны", которые Украина таскает с выставки на выставку в виде полуоблезлых макетов – контрактов на них нет", – приводит РИА "Новости" слова одного из представителей Центра анализа мировой торговли оружием.

Возможно, это суждение слишком красноречиво. Однако если "Скиф" еще более-менее примелькался, то ПТРК "Корсар" и боевые модули "Сармат" пока еще совсем "сырые". В феврале 2015 г. шесть бронемашин с модулями передали батальону "Азов", до этого десять машин получила Нацгвардия. В армии их не видели.

Что касается компактного ПТРК нового покления "Корсар", то он только проходит испытания и выносить ему вердикт пока рано. Но в любом случае подобные комплексы будут уступать ПТРК, работающим по принципу "выстрелил – забыл", каким является "Джавелин".

Вместе с тем недооценивать украинские разработки тоже не стоит. КБ "Луч" занимается ракетами с конца 1960-х годов, а с 1990-х начало осваивать ПТРК. Уже другой вопрос, хватит ли средств и упорства довести проекты до конца и запустить оружие в серию, тем более что на экспорт лучше особо не рассчитывать, так как с американским и европейским оружием продукция КБ "Луч" конкурировать не может.