Донбасс пугает Киев своим возвращением

Миллионы избирателей шахтерского края приводят в трепет постмайданных руководителей

Киев не особо стремится к восстановлению юрисдикции над мятежными регионами Донбасса, поскольку опасается участия в президентских и парламентских выборах негативно настроенных на действующие власти Незалежной миллионов жителей ДНР и ЛНР. К такому выводу пришел внефракционный депутат Верховной рады Украины Виктор Балога.

"Вы представляете себе, что будет, если (президент РФ Владимир) Путин завтра сдуру без всяких условий передаст оккупированные территории Украине. Я думаю, у многих на Банковой (на этой улице находится администрация главы государства) снесет головы: что с этим делать. Как идти на президентские выборы? Там 1,5-2 миллиона избирателей – как они повлияют на результат?" – сказал нардеп в эфире телеканала NewsOne.

По его мнению, президент Украины Петр Порошенко подписывал минские соглашения в надежде, "чтобы ни под каким предлогом оккупированный Донбасс не забирать назад", поскольку в ином случае это повернется против него.

С его точки зрения, нужно державе возвращать свой суверенитет и субъектность и без всяких третьих стран садиться и разговаривать напрямую с заинтересованной стороной, т.е. Украина должна дипломатическим путем проблему Донбасса решать с Россией. Он отметил, что сейчас даже для США за два года президентства Дональда Трампа Незалежная отошла на десятый план.

"Минские соглашения могут сыграть с нами злую шутку. Дойдет до того, что нам без условия передадут Донбасс, и мы не будем знать, что с этим делать. И будем искать причину, чтоб не брать", – подчеркнул Балога.

Напомним, в 2019 г. должны состояться выборы президента страны (31 марта) и в Раду (20 октября). На Украине фактически уже стартовала предвыборная кампания.

О страхе Киева перед многомиллионным Донбассом в плане его участия в голосовании говорили майданные деятели уже не раз. Так, в этом июне с весьма не демократическим предложением выступил глава МВД страны Арсен Аваков. По его разумению, когда весь мятежный регион вернется в лоно ридной неньки, местным жителям нужно временно запретить участвовать в выборах в центральные органы власти. Он заявил, что нужно наложить мораторий для донецких и луганских избирателей лет на пять.

"Мы должны немного успокоить это общество, дать возможность прижиться там новым гражданским институциям, нормальной дискуссии, прессе, и тогда уже спокойно проводить выборы", – говорил Аваков, разве что не предложив потомкам молодогвардейцев бандеровские речевки, нашивки и традиционно запрет на русский язык в школах.