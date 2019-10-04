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Лидеры Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко хлопнули по рюмашке во время регионального форума двух стран, который проходит в эти дни в Житомире.
Пока докладчик с трибуны рассказывала о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве Киева и Минска, находящиеся на сцене президенты разлили по стаканам прозрачную жидкость из стеклянной бутылки, чокнулись и выпили.
На раздавшийся смех в зале они отреагировали по-разному:
"Это водичка", – поспешил оправдаться Зеленский.
"Что налили, то и пьем", – заявил Лукашенко.
Судя по всему, лидеры остались довольны друг другом. Общались преимущественно на русском, хотя и согласились, что украинский и белорусский "языки очень близки". Договорились до того, что Зеленский объявил об отсутствии границы между странами:
"Наши страны не имеют границ, я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, наши люди ментально близкие, одинаковые", - передает "Лайф" слова главы Незалежной.
Ранее украинские СМИ написали, что Лукашенко и Зеленский оставили главу РФ Владимира Путина "за бортом".
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