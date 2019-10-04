Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зеленский выпил с Лукашенко и отказался от границы с Белоруссией

Зеленский выпил с Лукашенко и отказался от границы с Белоруссией
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.by
Президенты нашли общий язык и отметили это звоном бокалов

Лидеры Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко хлопнули по рюмашке во время регионального форума двух стран, который проходит в эти дни в Житомире.

Пока докладчик с трибуны рассказывала о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве Киева и Минска, находящиеся на сцене президенты разлили по стаканам прозрачную жидкость из стеклянной бутылки, чокнулись и выпили.

На раздавшийся смех в зале они отреагировали по-разному:

"Это водичка", – поспешил оправдаться Зеленский.

"Что налили, то и пьем", – заявил Лукашенко.

Судя по всему, лидеры остались довольны друг другом. Общались преимущественно на русском, хотя и согласились, что украинский и белорусский "языки очень близки". Договорились до того, что Зеленский объявил об отсутствии границы между странами:

"Наши страны не имеют границ, я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, наши люди ментально близкие, одинаковые", - передает "Лайф" слова главы Незалежной.

Ранее украинские СМИ написали, что Лукашенко и Зеленский оставили главу РФ Владимира Путина "за бортом".

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Дания одобрила строительство "Северного потока – 2"

Разрешение на прокладку труб не выдают из-за административных проволочек

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей