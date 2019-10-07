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Путин ушел в тайгу накануне дня рождения

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru
Президенту РФ исполнилось 7 октября 67 лет

Российский лидер Владимир Путин предпочел провести последние дни своего 66-го года жизни в лесу.  Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу он отправился в глушь подальше от цивилизации. Часть пути они преодолели на внедорожнике, причем президент не отказал себе в удовольствии сесть за руль.

"Президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой", – приводит URA.RU слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Судя по кадрам, которые позже разместила пресс-служба, глава государства с товарищем собирали грибы, ягоды и просто много гуляли. Шойгу выкопал куст брусники, чтобы попробовать посадить его на даче, а президент нашел шишку, которая вросла в гриб.

Ранее сообщалось, что сам день рождения президент будет отмечать с друзьями и близкими родственниками, пишет НСН.

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Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин. Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Панов Дата съемки: 26.07.03 Владимир Путин. Фото Михаил Метцель/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ
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