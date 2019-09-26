Хакерам и западным спецслужбам придется сильно поработать, чтобы попытаться его прослушать

У президента России Владимира Путина для общения вне рабочего кабинета есть мобильник, но не простой, а специальный. Он толще обычного и напичкан серьезным защитным многоуровневым функционалом. Об этом пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на информированный источник в Кремле.

"Предусмотрено несколько уровней защиты, в том числе от искажения сигнала и прослушки. Вероятность того, что официальный разговор глав двух держав будет перехвачен, – нулевая. Вообще спецсвязь ФСО (Федеральная служба охраны – ред) пользуется военными спутниками. Сигнал (даже если его кто-то поймает) зашифрован с использованием секретных разработок", – поведал собеседник издания.

Он добавил, что на расшифровку данных уйдет не один год.

Также источник "МК" рассказал, что иностранные политики всегда общаются с Путиным через переводчика (даже если собеседники знают общий для них язык), а сам диалог Кремль организует через специальные дипломатические каналы, поскольку это прописано в протоколе. Причем, если обе стороны хотят переговорить как можно скорее, их связывают тут же.

Собеседник газеты отметил, что где бы ни был российский лидер, он всегда обеспечен связью. Например, в президентском автомобиле обустроена целая телефонная станция.

