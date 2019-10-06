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Путин признался в равнодушии к Зеленскому

Путин признался в равнодушии к Зеленскому
Фото: www.globallookpress.com
Сложное положение украинского политика не интересует главу РФ

Президент России Владимир Путин в эфире канала "Россия 24" признался, что ему неинтересно положение, в котором оказался глава Незалежной Владимир Зеленский.

"Я не знаю, мне это неинтересно, что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его",

сказал политик.

Так Путин отреагировал на скандал, в который втянули Зеленского и Трампа. Процедуру импичмента демократы запустили, когда стало известно о том, что Трамп просил Зеленского расследовать связи демократов с Украиной, в том числе Хантера Байдена. Стенограмма, которую потом опубликовали американцы, подтвердила этот факт. Демократы считают, что Трамп мог использовать это, чтобы получить преимущество на грядущих в 2020-м выборах перед Джо Байденем, который баллотируется на пост президента США. Трамп отрицает все обвинения.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о тяжелом положении украинского политика.

"Вы знаете, я во всяком случае могу сказать, что в настоящий момент точно не завидую господину Зеленскому, если брать отношения Украины с Соединёнными Штатами Америки. Потому что он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии", – отметил политик.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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