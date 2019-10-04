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Скабеева оправдалась перед Путиным за очернение Украины

Скабеева оправдалась перед Путиным за очернение Украины
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент России высказался о политике российских телеканалов

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении. Она заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением страны.

"Никогда не делаем это специально", – написала телеведущая в своем телеграм-канале.

Ранее Путин заявил о том, что отношения между Россией и Украиной полностью нормализуются, так как, по его мнению, русские и украинцы – "две части одного и того же народа", передает НСН.

Путин напомнил, что российские телеканалы, включая государственные, проводят независимую редакционную политику. По мнению президента, если граждане Украины считают, что их страна негативно освещается на российском телевидении, то в российских программах "чего-то не хватает". Он добавил, что СМИ могут критиковать политиков, но никак не страну или народ.

Карина СИРАЗОВА
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