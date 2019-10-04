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Дипломаты США составили Зеленскому план действий против соперника Трампа

Зеленскому составили план действий против соперника Трампа
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Киев подталкивают к расследованию коррупционного дела вокруг Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский должен был сделать заявление о непременном расследовании Киевом ситуации с газовой компанией Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден. Текст этого заявления для неопытного лидера Незалежной подготовили акулы американской дипломатии – посол США в ЕС Гордон Сондланд и бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер.

По данным The New York Times, дипломаты составили документ спустя несколько недель после разговора главы Белого дома Дональда Трампа с Зеленским 25 июля. Тогда в личной беседе украинский лидер пообещал американскому коллеге, что прокуратура обязательно займется вопросом Байдена. Но публичного заявления на этот счет сделано не было, шаги никакие не начались, и Белый дом решил подтолкнуть Киев к выполнению обещаний.

Курт Волкер. Фото: www.globallookpress.com

Не известно, как отреагировал на документ сам Зеленский, однако то, что в работе над текстом принимал участие его главный помощник, изданию сообщили сразу три источника. Существование документа подтвердил также личный адвокат президента США Руди Джулиани. По его словам, дипломаты сами проявили инициативу и написали текст выступления, где Зеленский должен был публично подтвердить приверженность борьбе с коррупцией.

Бывший вице-президент США Джо Байден считается основным соперником Трампа на предстоящих через год президентских выборах. Скандал вокруг его сына Хантера возник после того, как стало известно, что за 5 лет работы в составе совета директоров украинской компании Burisma Holdings его доход составил около $2 млн. 

Николай ВИКТОРОВ
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