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Провокаторы срывают разведение сил в Донбассе

Провокаторы срывают разведение сил в Донбассе
Фото: www.globallookpress.com
На юго-востоке Украины впервые за несколько лет дело может сдвинуться с мертвой точки

В ДНР сообщили о минометных обстрелах со стороны ВСУ. Как написало агентство Regnum со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), в сторону Авдеевки было выпущено семь мин калибра 120 мм. О жертвах не сообщается. Параллельно News Front передает о провокационном огне со стороны ВСУ в Петровском. Издание ссылается на корреспондента, находящегося на месте событий, а также представителей СЦКК и СММ ОБСЕ, и при этом обещает позже выложить видео.  

ВСУ, в свою очередь, утверждают, что огонь вели по ним. В любом случае, обстрелы, если они были, однозначно выглядят провокацией, так как именно сегодня должно начаться разведение сил на линии соприкосновения в рамках так называемой "формулы Штайнмайера". Телеграм-канал Inside Donetsk накануне сообщил о прибытии в поселок Петровское патрулей ОБСЕ и СЦКК, но подчеркнул, что "это не точно".

За линией соприкосновения пристально наблюдают в Киеве. Заместитель командующего штабом Операции объединенных сил (ООС) Богдан Бондарь заявил в эфире "Радио Свобода", что во время разведения сил в "серую зону" могут войти как пункты, которые контролирует ДНР, так и ВСУ. Бондарь сказал, что бойцы ДНР будут отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников. Однако при этом украинским военным придется покинуть Широкино, Пески, Гранитное и другие подконтрольные Киеву населенные пункты.

Фото: www.globallookpress.comНа Украине против формулы Штайнмайера выступает множество политиков и военных. Так, пользователь Twitter Ridna Vilna 25% уверяет, что 24-й отдельный штурмовой батальон ВСУ "Айдар" отказался подчиняться президенту Зеленскому. Официального подтверждения этой информации нет.

Накануне решение о разведении сил в рамках минских договоренностей поддержали в НАТО. Формула Штайнмайера предполагает проведение внеочередных местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Однако украинская сторона настаивает на проведении выборов только после вывода "российских войск" с территории ДНР.

Александр ИЛЬИН
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