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МН17 как рычаг давления: на строптивую Украину нашли управу

МН17 как рычаг давления: на строптивую Украину нашли управу
Фото: www.globallookpress.com
В Нидерландах инициировали расследование роли Незалежной в крушении самолета

Спустя пять лет после авиакатастрофы в Донбассе голландские парламентарии потребовали объяснений, почему не был введен запрет на полеты над территорией, где идет война. Этот вопрос в Нидерландах уже задавали в 2015 г., но тогда местный МИД дал понять, что причин для расследования этих обстоятельств нет, напомнил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"То есть – не отвлекайтесь на пустяки, продолжаем искать материалы на Россию", – объяснил позицию правительства Нидерландов сенатор.

По его мнению, страна, возглавившая международное расследование, не хотела лишний раз привлекать внимание родственников погибших к тому обстоятельству, что катастрофы вообще можно было избежать. Для этого Киев просто должен был закрыть воздушное пространство над зоной боевых действий. Но указывать на вину страны-участницы Совместной следственной группы Нидерландам тогда показалось неуместным.

Константин Косачев. Фото: www.globallookpress.com

Однако теперь ситуация изменилась. Киев передал Москве Владимира Цемаха, который числился у голландских следователей "свидетелем" по делу МН17.

"На претензии нидерландцев руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в вопросе выдачи Цемаха власти руководствовались интересами Украины, а не Нидерландов. Вот и последовал ответ из Европы", – прокомментировал Косачев РИА "Новости".

Получается, стоило Незалежной проявить строптивость, как в Европе тут же нашлись основания для дополнительного изучения обстоятельств дела МН17. Это четкий сигнал Киеву: или он остается послушным, или на свет будут извлечены и другие нелицеприятные факты, в том числе по Майдану 2014 года.

Фоторепортаж
"Всего?": новая информация о трагедии МН17 вызвала общественный резонанс
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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