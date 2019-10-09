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Круг сужается: Нидерланды всерьез взялись за Украину в деле о крушении МН17

Круг сужается: Нидерланды выведут Украину на чистую воду в деле о крушении МН17
Фото: www.globallookpress.com
Амстердам раскроет правду о трагедии с помощью Москвы

Голландцы резко сменили тактику в расследовании случившегося с малайзийским "Боингом" и переключились с России на Незалежную. К Киеву есть много вопросов.

Голландские депутаты единогласно высказались за тщательное изучение роли Украины в крушении рейса МН17. Напомним, впервые о подготовке требования к правительству Нидерландов в парламенте заявили в начале октября.

Как сообщил депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам, следствию предстоит разобраться, по какой причине киевские власти не закрыли воздушное пространство над территорией, где шли бои. Об этом он написал в своем Twitter. Не исключено, что голландцам потребуется помощь России в расследовании. Об этом ранее говорил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, пишет РИА Новости.

Трагедия с пассажирским "Боингом" в Донецкой области случилась в июле 2014 года. В авиакатастрофе погибли 298 человек, напоминает сайт телеканала "360".

О том, что Киев должен был закрыть воздушное пространство над территорией, где велись боевые действия, Совбез Голландии заявлял еще в 2015 году, отмечает РИА ФАН. Тогда крушения МН17 удалось бы избежать.

"За вопросом "почему не закрыли воздушное пространство?" следует главный вопрос : "почему украинский диспетчер сместил траекторию полёта в зону боевых действий?" "В связи с данной темой возникает ну очень много вопросов). И первый: а чем занималась эта международная организация по расследованию преступления в течение пяти лет? И как рефрен вспоминаются ставшее уже классическим выражение нашего Лаврова!"

– комментируют решение голландских депутатов пользователи.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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