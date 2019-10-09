Киев сослался на рекомендации ООН

Украину напрасно обвиняют в том, что она не закрыла воздушное пространство в июле 2014 году, когда в небе над Донбассом сбили ракетой малайзийский "Боинг", заявил депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко. По его словам, Киев здесь ни при чем.

"Руководствуясь не очень правильной логикой, что, закрыв воздушные коридоры над конфликтом, мы полностью сделали невозможным любые инциденты – это не совсем правда", – цитирует соратника Зеленского РИА "Новости".



Яременко настаивает на том, что Незалежная соблюдала рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая является специализированным учреждением ООН. Ложью депутат назвал информацию о бездействии Украины, поскольку она "пыталась реализовать какие-то меры для обеспечения безопасности".

Напомним, ранее сегодня его коллеги из Нидерландов потребовали тщательного изучения роли Киева в трагедии, жертвами которой стали 298 человек. С похожим заявлением голландцы выступали еще 1 октября, задавшись вопросом, почему Украина не закрыла небо на территории боевых действий. К слову, в России также не раз акцентировали внимание на том, что Международная следственная группа закрывает глаза на причастность Незалежной к крушению рейса MH17.