Незалежная будет содействовать Нидерландам в изучении вопроса. При этом об участии в разбирательствах российской стороны пока не сказано ни слова

От заявлений о роли Киева в трагедии MH17 и требования о тщательном расследовании Нидерланды перешли сразу к делу. Уже начались переговоры с Украиной относительно ее безответственного отношения к воздушному пространству над территорией, где велись боевые действия.

Об этом рассказал глава голландского МИД Стеф Блок на встрече со своим коллегой из Незалежной Вадимом Пристайко. По словам нидерландского министра, открытым небом в Донбассе в июле 2014 года, когда произошла авиакатастрофа, займется независимый следственный орган.

"Отчет будет передан правительству и парламенту Нидерландов", – цитирует Блока РИА "Новости".

В Киеве пообещали необходимую помощь в расследовании, отметил европейский политик. При этом об участии российской стороны не было сказано ни слова.

Хотя известно, что следствие подробно изучит обстоятельства происшествия и выяснит, почему небо было открытым не только над Украиной, но и над Россией.

Напомним, жертвами трагедии стали 298 человек.