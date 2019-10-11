В Нидерландах установили временные рамки судебных заседаний по авиакатастрофе в Донбассе

Судьи Окружного суда Гааги определились, когда будут проводить слушания по делу разбившегося в Донецкой области Украины пассажирского лайнера Малайзийских авиалиний. В соответствии с предварительным планом заседаний уже зарезервированы помещения в комплексе Схипхол неподалеку от аэропорта Амстердама.

Первое заседание состоится с 9 по 13 марта 2020 г., передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. Затем участники процесса встретятся 23-27 марта. В эти дни суд должен будет установить, нужны ли дополнительные следственные действия, определить порядок вызова свидетелей, уточнить статус фигурантов дела.

Слушания по существу начнутся после того, как суд завершит все предварительные процедуры. Но пройти они должны будут в строго определенные периоды: с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля по 26 марта 2021 г., сообщает телеканал "360°".

Совместная следственная группа под руководством прокурора Нидерландов объявила об окончании расследования по крушению МН17 летом 2019 года. По ее данным, самолет был сбит ополченцами Донбасса из российского ЗРК "Бук". В деле названы фамилии конкретных подозреваемых в совершении преступления. Однако парламентарии Нидерландов потребовали еще выяснить, почему власти Украины разрешали полеты над территорией, где идет война.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в Донбассе в июле 2014 года. Погибли 298 человек.