Незалежная отнекивается от катастрофы июля 2014 года всеми способами

Украинцы придумывают все новые отговорки, почему парламент Нидерландов решил призвать их к ответу как виновных в гибели малайзийского "Боинга". Так, по мнению одного из журналистов Незалежной, на правительство Амстердама давит Москва, чтобы то прижало к стенке Киев.

Автор материала, опубликованного в издании "Апостроф", напоминает, что меньше полугода остается до начала судебного процесса по делу MH17. В марте 2020 года виновные в трагедии получат по заслугам, добавляет украинец.

"На этом фоне Россия пытается провести операции по "затуманиванию" информационного пространства. Она выдвигает новые и новые гипотезы случившегося. Вопрос – "почему Украина не закрыла воздушное пространство" – Россия поднимает регулярно, если другие версии не работают",

– пишет журналист, называя открытое небо Украины "последним шансом" для России, которая, по версии автора текста, якобы "пролоббировала" волеизъявление парламента.

Между тем в Незалежной рассчитывают на данные спутниковой разведки США, которая "до сантиметра" проследила путь ракеты. Также, полагает украинец, посодействовать может французская или немецкая разведка.

О беспечности Киева в Нидерландах говорили еще в 2015 году. Доказательства украинского следа в трагедии, в результате которой погибли 298 человек, приводили российские военные. Однако их сведения Международная следственная группа не взяла в расчет.