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"России это не навредит": украинцы забили тревогу из-за нового расследования по МН17

Россия выйдет сухой из воды: украинцы забили тревогу из-за нового расследования по МН17
Фото: www.globallookpress.com
Запланированный на весну 2020 года суд может окончиться не так, как этого ждут в Незалежной

Заявление Нидерландов о новом повороте в деле о крушении малайзийского "Боинга" произвело эффект разорвавшейся бомбы. На Украине запаниковали из-за внезапной смены тактики голландцев, которые ранее пытались повесить вину за сбитый пассажирский самолет на Москву, а теперь взялись за Киев. Панику в СМИ Незалежной вызвало интервью основателя так называемого исследовательского сайта Bellingcat Элиота Хиггинса.

По его словам, дополнительное расследование случившегося не навредит России. Напомним, речь идет о намерении Нидерландов разобраться, почему Украина не закрыла воздушное пространство над территорией, где велись боевые действия.

"Новое расследование по состоянию воздушного пространства над Донбассом не поможет России, но и не навредит ей. Это просто отдельный вопрос о том, что произошло с МН17",

цитирует Хиггинса "Обозреватель" со ссылкой на материал "Апострофа".

При этом "эксперт" заявил: то, что ракету запустили из российского "Бука", не вызывает сомнений. Хиггинс считает, что вопрос об открытом небе следует обсуждать отдельно и это не снимет ответственности с Москвы, которая якобы виновата в катастрофе МН17.

"Будет еще раз продемонстрировано, что Россия ответственна за сбивание МН17", - подчеркнул Хиггинс, комментируя грядущие судебные слушания, на которых, возможно, появится новая информация.

В Сети между тем придерживаются другого мнения. Пользователи уверены, что следователи рано или поздно докопаются до истины, отбросив в сторону фейки с украинской стороны (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Ну, вот, с Украины потихоньку снимают "неприкосновенность",и начинают копать в нужном направлении, а значит рано или поздно докопаются, тем более если откинуть брехню украинской стороны и её неловкие попытки свалить вину на Россию остается один непреложный факт: ракета украинская. Вешайтесь" "Хиггинс забыл уточнить, что ракета была украинской)"

– пишут комментаторы.

Как стало известно ранее, суд над виновными в крушении МН17 продлится более года.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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