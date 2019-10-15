Альтернативные точки зрения по тайне крушения малайзийского самолета в Донбассе не выгодны Киеву

Украинские СМИ всполошились из-за предстоящего в конце октября показа в Гааге фильма-расследования о катастрофе лайнера Boeing-777 в небе над Донбассом летом 2014 года, опровергающего выводы так называемой международной следственной группы (JIT). Она, как мы помним, винит во всем Россию.

Ряд изданий Незалежной, которых в Сети назвали "соровской помойкой", уже пытается противодействовать демонстрации данной ленты, по ходу обвиняя авторов в планах сокрытия истины о гибели малайзийского самолета. Как пишет сегодня автор Telegram-канала "На связи Севастополь", создатели фильма в нем анализируют "объективные факты, а не идеологические установки".

""Они хотят развалить дело!", – в ужасе кричат соросовские помойки. Интересно, а что это за дело такое, которое можно развалить путем демонстрации фильма с альтернативной точкой зрения? С доказательствами в "деле", судя по всему полный порядок. Фейковые посты и фото в соцсетях, которые сами же организаторы провокации и разместили", – пишет автор поста.

Не будем утверждать, откуда получает финансирование украинский "Обозреватель", но именно он вышел с информацией о грядущем показе ленты в столице Южной Голландии с громким заголовком "Хотят разрушить дело: в Гааге покажут пропагандистский фильм о MH17". Издание нашло страшный "криминал" – оказывается, картина снята российской журналисткой Яной Ерлашовой, которая – о, ужас – работала "на пропагандистском телеканале "Russia Today", и нидерландским блогером Максом Ван дер Верфом.

В комментариях пользователи указали на тот факт, что если Киев не причастен к трагедии, то и переживать не нужно (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"конечно,есть две версии все событий.начиная с осени 13го,первая это майданская и остальные пропагандистские", "А чё украинцам беспокоится, если они ни в чем (как всегда) не виновны?", "Кольцо сужается . Скоро Трамп даст отмашку", "Всё хуже и хуже дела Украины! А вдруг это действительно ВСУ сбили? Вот это будет шухер!".

Ну, и стоит добавить, что альтернативная точка зрения, допускающая невиновность российской стороны, ждет нас на подходе – 18 октября заканчивается ультиматум, выдвинутый всем заинтересованным странам еще одним независимым расследователем Йозефом Решем. Немец обещал обнародовать свои доказательства по делу о гибели "Боинга" при участии международных СМИ.

Также в Нидерландах решились-таки привлечь Украину к расследованию, чтобы как минимум установить, почему власти страны не закрыли воздушное пространство в зоне военных действий. А там недалеко и до выяснения работы украинских диспетчеров в злосчастный день 17 июля, когда MH17 почему-то изменили маршрут.

