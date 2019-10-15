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Украинцы наказали голландцев и немцев за правду о гибели "Боинга" MH17

Голландцы и немцы поплатились за правду о гибели MH17
Фото: www.globallookpress.com
Не вышедший на экраны фильм с альтернативной точкой зрения на виновников катастрофы вызвал истерику у Киева

Голландец Ван дер Верф и немец Норман Риттер попали на сайт украинских националистов "Миротворец". Данным иностранцам ура-патриоты Незалежной инкриминируют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, участие в пропагандистских мероприятиях против соборной и намеренное искажение общественно значимой информации.

Ранее стало известно, что в Киеве всполошились из-за предстоящего показа в Гааге фильма-расследования о гибели малайзийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 г. Украинские СМИ узнали, что в ленте представлена альтернативная версия того, кто на самом деле должен нести ответственность за катастрофу. Якобы в фильме опровергаются выводы так называемой международной следственной группы (JIT), которая вину возлагает исключительно на Россию.

Так вот Ван дер Верф является режиссером и автором этой документальной картины, а Риттер участвовал в ее создании. Также в черных списках националистов присутствует еще россиянка Яна Ерлашова, которой приписывается участие в съемках этой же ленты.

В итоге, "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать публикации на своем сайте как заявление о совершении данными иностранцами осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.

Фильм намечен к показу в конце октября.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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