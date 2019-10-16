СМИ в Незалежной на фоне предстоящего показа докфильма с альтернативной версией катастрофы самолета над Донбассом обвинили иностранных коллег в работе на Москву

Украинские медиа ополчились на западных журналистов, пишущих на тему гибели малайзийского "Боинга" MH17 летом 2014 г., заподозрив их в ведении мощной пропаганды в угоду РФ с тем, чтобы выставить Киев виновником трагедии. При этом, полагают украинцы, российские эксперты уже сами не могут понять, где правда, а где ложь.

В частности, в ожидании показа в конце октября в Гааге документального фильма за авторством интернациональной команды, в котором будет представлена иная версия о причинах катастрофы, в отличие от выводов международной следственной группы (JIT) с обвинениями в адрес РФ, разразился критическим материалом "24 канал".

В нем говорится, что Москва лишь производит "информационный шум", бесконечно виня Киев в гибели лайнера, используя для этого западных "журналистов-марионеток". Автор статьи утверждает, что Россия создает фейковые новости, которые наши СМИ поддерживают.

На телеканале считают, что "уважаемые журналисты создают видимость озабоченности" и транслируют общественности "негативную роль Украины" в деле МН17. На иностранных представителей СМИ, работающих якобы на Кремль, издание навесило яркие ярлыки: "нафталиновая марионетка", "ничтожные по своей репутации и весу", "возомнивший детективом", "ретранслятор российских нарративов" и т.д.

И все это Россия делает потому, что страшно боится будущего суда, уверены на телеканале, который принадлежит жене головы города Львова Андрея Садового, Екатерине Кит-Садовой.

"Можно только себе представить, как же на самом деле суд, намеченный на 2020 год, нервирует кремлевскую клику. Ведь сейчас были активизированы практически все марионетки, отбросы журналистской среды, отрабатывающие лишний евро ложью и совестью, а также задействованы не только подконтрольные информационные ресурсы, но и те, которые за лишнюю конвертируемую единицу не против озвучить удобное Кремлю мнение", – констатируют украинские пропагандисты.

Напомним, накануне стало известно, что создатели фильма-расследования из Германии и Нидерландов попали в приснопамятную националистическую базу "Миротворец".

