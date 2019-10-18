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Лидерам ЕС представили новые данные о крушении МН17

Лидерам ЕС представили новые данные о крушении МН17
Фото: www.globallookpress.com
Из Европы приходят позитивные сигналы: там захотели выяснить истинную картину произошедшего в небе над Украиной в 2014 году

Расследование крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе продвинулось, эксперты приняли во внимание новые факты. Так юрист, сотрудник РАНХиГС Кира Сазонова объяснила совместное заявление лидеров ЕС о том, что они поддерживают усилия по установлению истинных причин трагедии, в том числе роль Киева в этом деле.

"Поменялась риторика, – отметила Сазонова в эфире радио "Спутник". – Стали хотя бы заговаривать о возможности установления виновности украинской стороны".

Эксперт напомнила, что Москву, в отличие от Киева, не допустили к международному расследованию. Несмотря на это, РФ сразу передала Совместной следственной группе данные со спутников и другие материалы, которые могут помочь установить картину произошедшего. Но только теперь, спустя 5 лет после трагедии, в Европе согласились не настаивать на огульных обвинениях в адрес России, а хотя бы попробовать разобраться в деле.

Фото: www.globallookpress.com

"Возникает резонный вопрос: где же вы были раньше? Потому что эти вещи лучше делать по горячим следам, чем пять лет спустя вспоминать, что требуется коллаборация всего мира", – цитирует "Царьград" Сазонову. 

Крушение пассажирского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло в Донецкой области Украины в июле 2014 года. В авиакатастрофе погибли 298 человек 

Фоторепортаж
"Всего?": новая информация о трагедии МН17 вызвала общественный резонанс
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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