Из Европы приходят позитивные сигналы: там захотели выяснить истинную картину произошедшего в небе над Украиной в 2014 году

Расследование крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе продвинулось, эксперты приняли во внимание новые факты. Так юрист, сотрудник РАНХиГС Кира Сазонова объяснила совместное заявление лидеров ЕС о том, что они поддерживают усилия по установлению истинных причин трагедии, в том числе роль Киева в этом деле.

"Поменялась риторика, – отметила Сазонова в эфире радио "Спутник". – Стали хотя бы заговаривать о возможности установления виновности украинской стороны".

Эксперт напомнила, что Москву, в отличие от Киева, не допустили к международному расследованию. Несмотря на это, РФ сразу передала Совместной следственной группе данные со спутников и другие материалы, которые могут помочь установить картину произошедшего. Но только теперь, спустя 5 лет после трагедии, в Европе согласились не настаивать на огульных обвинениях в адрес России, а хотя бы попробовать разобраться в деле.

"Возникает резонный вопрос: где же вы были раньше? Потому что эти вещи лучше делать по горячим следам, чем пять лет спустя вспоминать, что требуется коллаборация всего мира", – цитирует "Царьград" Сазонову.

Крушение пассажирского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло в Донецкой области Украины в июле 2014 года. В авиакатастрофе погибли 298 человек

