Пентагон открестился от агента, который пытался выведать тайны авиакатастрофы

Издание The Wall Street Journal утверждает, что в Донбассе нашли тело американца, который якобы был агентом ФБР.

Отмечается, что мужчина пропал еще в 2015 году, когда отправился на восток Украины. Однако в ФБР опровергали информацию об отправке агента в тот регион. При этом украинские журналисты считают, что он пытался выведать тайну разбившегося MH17.

Агент мог наткнуться на важные улики в деле, однако кому-то это было невыгодно. Предполагается, что с ним могли расправиться украинские силовики, чтобы скрыть свою причастность к катастрофе. На намеренное убийство указывает то, что на теле нашли множественные ножевые ранения.

Крушение пассажирского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло в Донецкой области Украины в июле 2014 года. В авиакатастрофе погибло 298 человек.