Нибиру
- Это окончательно: Нибиру погубит Землю
- Бесы с Нибиру принесли в Россию опасную эпидемию
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Издание The Wall Street Journal утверждает, что в Донбассе нашли тело американца, который якобы был агентом ФБР.
Отмечается, что мужчина пропал еще в 2015 году, когда отправился на восток Украины. Однако в ФБР опровергали информацию об отправке агента в тот регион. При этом украинские журналисты считают, что он пытался выведать тайну разбившегося MH17.
Агент мог наткнуться на важные улики в деле, однако кому-то это было невыгодно. Предполагается, что с ним могли расправиться украинские силовики, чтобы скрыть свою причастность к катастрофе. На намеренное убийство указывает то, что на теле нашли множественные ножевые ранения.
Крушение пассажирского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло в Донецкой области Украины в июле 2014 года. В авиакатастрофе погибло 298 человек.
Откровения первого президента СССР вызвали бурю возмущения
Украинская спецслужба заслала в Донецк советских контрразведчиков