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Украинского летчика оправдали по делу МН17

Украинского летчика оправдали по делу МН17
Фото: www.globallookpress.com
Ясности в расследовании, между тем, не появилось

Летчик ВСУ Владислав Волошин не причастен к крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе. Об этом заявил независимый технический эксперт Юрий Антипов, проводящий собственное расследование по делу МН17.

Официально украинского летчика, впрочем, никто не обвинял. По некоторым данным, он совершал вылет в районе катастрофы на военном самолете, вооруженным ракетами "воздух-воздух". Это дало основания подозревать Волошина в том, что именно он сбил Boeing 777.

"Многие, кто не относится к "букинистам'', а считают, что МН17 был атакован другим (военным) самолетом, думают, что летчик Волошин управлял тем атакующим самолетом. Соответственно, он был повинен в гибели 298 человек. Нет", – написал Антипов в Facebook.

Фото: www.globallookpress.com

Эксперт утверждает, что Волошин мог видеть только падение малайзийского лайнера. Хотя в это время МН17, действительно, сопровождал некий самолет. И Антипов заявляет, что знает, с какого аэродрома он взлетал. Однако раскрывать все карты пока не хочет.

Пролить свет на эту историю мог бы сам Волошин, однако его уже нет в живых: пилот ВСУ, награжденный за боевые вылеты в Донбассе медалью "За отвагу" и назначенный и.о. директора Николаевского аэропорта, покончил с собой в марте 2018 г. в возрасте 29 лет. 

Совместная следственная группа под руководством прокурора Нидерландов летом 2019 г. выдвинула обвинения в причастности к крушению самолета Малайзийских авиалиний в Донбассе трем россиянам и одному украинцу. Суд запланирован на март 2020 года.

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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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