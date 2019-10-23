Открытое небо над зоной боевых действий в Киеве считают вопросом менеджмента

Требование нидерландского парламента изучить вопрос, почему Украина не запретила полеты пассажирских самолетов над Донбассом в 2014 г., не означает нового расследования трагедии малайзийского "Боинга" или обвинений в адрес Украины. Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

По его словам, следствие завершено. Некоторые имена подозреваемых озвучены публично, другие будут названы позже.

"До принятия судом окончательного решения никто не может быть признан виновным. Конечно, уже объявлено несколько лиц, в отношении которых предъявлены обвинения, возможно, еще будут дополнительные лица, но я бы набрался терпения и дождался результатов судебных слушаний", – сказал Ченцов в интервью "Укринформу".

Что касается вопроса о незакрытии неба, то Киев действовал в соответствии с международными правилами обеспечения полетов, утверждает дипломат. Но поскольку родственники погибших во время крушения МН17 до сих пор сильно переживают, в Нидерландах решили подготовить для них отдельный ответ о том, правильно ли действовали украинские менеджеры по управлению воздушным пространством.

"В отчете (следователей) нет никаких ссылок на то, что причиной катастрофы является незакрытие воздушного пространства Украиной, – подчеркнул дипломат. – Почему РФ закрыла небо над Ростовской областью? Это большой вопрос, и этому вопросу будет уделяться значительное внимание", – "перевел стрелки" Ченцов.

Крушение самолета Малайзийских авиалиний, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17, произошло в Донецкой области Украины в июле 2014 года. В авиакатастрофе погибли 298 человек. Суд по этому делу начнется в марте 2020 года в Нидерландах.

