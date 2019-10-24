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"Стоит копнуть глубже": главная версия крушения МН17 рассыпалась в прах

Фото: www.globallookpress.com
Публике наконец показали скандальное расследование о катастрофе малайзийского «Боинга»

Фильм "Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования", вызвавший на Украине настоящую истерику, представили накануне вечером в Гааге. Напомним, Макс Ван дер Верф, один из авторов ленты, ранее попал в базу сайта украинских националистов "Миротворец".

По словам независимой журналистки Яны Ерлашовой, которая снимала фильм вместе с голландцем, к Совместной следственной группе, которая занимается делом о крушении МН17, есть серьезные вопросы. Она отметила, что журналисты сумели узнать, по какому маршруту следовал украинский военный самолет. Их выводы подкрепляются данными от свидетелей, которые живут в разных деревнях в районе, где рухнул "Боинг", и не могли заранее сговориться о показаниях.

"В связи с этим появляется серьезный вопрос к следствию: почему они не могли сделать то же самое? – подчеркнула режиссер. - Это элементарно. Наличие военного самолета еще не говорит о том, что Boeing сбил военный самолет. Но игнорировать факт наличия? Удивительно, почему следствие делает это",

– заявила Ерлашова в беседе с ТАСС.

Журналистка подчеркнула, что доверия слова представителей следственной группы не вызывают, ибо расследование ведется "из рук вон плохо", а в деле прослеживается множество нестыковок. При этом от прямого ответа на вопрос, какова ее собственная версия случившегося, Ерлашова уклонилась, объяснив это тем, что не хочет спекулировать.

"Могу ответить вопросом: почему все думают, что это была либо ракета, выпущенная самолетом, либо ракета, запущенная с ЗРК "Бук"? Может быть, стоит копнуть глубже, может быть, не все так просто, как кажется?"

резюмировала она.

Фильм можно посмотреть на Yotube на английском языке.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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