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Нидерланды упустили последнюю возможность раскрыть дело MH17

Терпение лопнуло: Нидерланды упустили последнюю возможность раскрыть дело MH17
Фото: www.globallookpress.com
Частный детектив забрал свои слова обратно

Важные улики, собранные немецким сыщиком Йозефом Решем по катастрофе MH17, обнародованы не будут. Терпение детектива лопнуло на фоне безразличия команды следователей к данному делу.

Она не собирается доводить его до логического завершения, а "доказательства намеренно утаиваются", уверен Реш. Поэтому его клиент объявил вопрос закрытым.

Об этом говорится в письме представителя немца, которое оказалось в распоряжении РИА "Новости". Там же сказано, что детектив не спекулировал собранной по авиакатастрофе информацией и не продавал ее Украине. 

"Никто никогда не обращался к нему (к клиенту Реша) за этим ни из прессы, ни со стороны кого-либо еще",

– заверил сыщик, который возмущен отношением прокуратуры Нидерландов. По словам Реша, ответ ведомства он получил в электронном виде через журналиста газеты De Telegraaf 18 октября, в крайний для этого срок. В письме сообщалось, что надзорный орган не согласен с условиями заказчика частного детектива. 

"От имени своего клиента я уполномочен заявить, что подобная коммуникация неприемлема", – отрезал немецкий Шерлок Холмс.  

"Развязка близка как никогда", "Похоже в прокуратуре его считают просто клоуном. Вот и ответ соответствующий", – иронично отреагировали на известие читатели агентства (орфография и пунктуация авторов сохранены).

В августе Реш обещал передать улики России и Малайзии, если ими не заинтересуется Совместная следственная группа (ССГ). Выходит, что он забрал свои слова обратно. 

Напомним, накануне в Гааге представили фильм "Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования".

Ксения АНДРЕЕВА
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