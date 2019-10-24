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Важные улики, собранные немецким сыщиком Йозефом Решем по катастрофе MH17, обнародованы не будут. Терпение детектива лопнуло на фоне безразличия команды следователей к данному делу.
Она не собирается доводить его до логического завершения, а "доказательства намеренно утаиваются", уверен Реш. Поэтому его клиент объявил вопрос закрытым.
Об этом говорится в письме представителя немца, которое оказалось в распоряжении РИА "Новости". Там же сказано, что детектив не спекулировал собранной по авиакатастрофе информацией и не продавал ее Украине.
"Никто никогда не обращался к нему (к клиенту Реша) за этим ни из прессы, ни со стороны кого-либо еще",
– заверил сыщик, который возмущен отношением прокуратуры Нидерландов. По словам Реша, ответ ведомства он получил в электронном виде через журналиста газеты De Telegraaf 18 октября, в крайний для этого срок. В письме сообщалось, что надзорный орган не согласен с условиями заказчика частного детектива.
"От имени своего клиента я уполномочен заявить, что подобная коммуникация неприемлема", – отрезал немецкий Шерлок Холмс.
"Развязка близка как никогда", "Похоже в прокуратуре его считают просто клоуном. Вот и ответ соответствующий", – иронично отреагировали на известие читатели агентства (орфография и пунктуация авторов сохранены).
В августе Реш обещал передать улики России и Малайзии, если ими не заинтересуется Совместная следственная группа (ССГ). Выходит, что он забрал свои слова обратно.
Напомним, накануне в Гааге представили фильм "Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования".
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