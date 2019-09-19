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Нидерландам выдвинули ультиматум по делу гибели "Боинга" MH17

Ждать месяц: Нидерландам поставили ультиматум по делу
Фото: www.globallookpress.com
Частный детектив разослал письма всем заинтересованным организациям и странам

Немецкий независимый расследователь Йозеф Реш грозится обнародовать свои доказательства по делу о гибели малайзийского самолета Boeing-777 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Как сообщает его адвокат, не позднее 18 октября Совместная следственная группа и прокуратура Нидерландов должны сделать письменное заявление о том, что информация, которой владеет частный детектив, будет раскрыта при участии международных СМИ и заинтересованных стран.

"В течение этого срока все вовлеченные стороны должны быть в состоянии принять определенное решение, тем более что суть предложения должна быть известна, по крайней мере, со времени письма Реша от 07.12.2016", – цитирует РИА "Новости" письмо юриста.

В послании подчеркивается, что если до 18 октября указанные стороны не уведомят Реша о своем решении, то "вопрос будет закрыт". Для него это будет означать, что "желания привлечь его информацию действительно никогда не было, и что мировое сообщество не заинтересовано в расследовании этого преступления".

Тогда детектив откажется давать показания, в том числе в качестве свидетеля на процессе в Европейском суде по правам человека.

В письме юриста уточняется, что документ разослан в прокуратуру Нидерландов, ССГ, национальным и зарубежным СМИ, а также в приемную Совета Безопасности ООН.

Реш занимается расследованием трагедии с 2014 года. Он утверждает, что ему известны имена причастных к крушению, а также данные, которые игнорируются международной следственной группой, в том числе с американских спутников. Детектив говорил о готовности передать собранную им информацию России, Малайзии и другим странам. В начале сентября сообщалось, что малайзийский премьер Махатхир Мохамад заявил о заинтересованности его страны выслушать доказательства Реша.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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