Даже если Совместная следственная группа откажется принимать улики от Йозефа Реша, а так, скорее всего, и будет, их не оставит без внимания Малайзия. Последняя, как известно, не раз выступала на стороне России, называя расследование катастрофы МН17 политизированным.

Выдвинутый Решем накануне ультиматум активно обсуждают в Сети. Напомним, детектив в очередной раз заявил, что готов предоставить все собранные им сведения. Однако при этом он требует максимальной огласки при участии международных СМИ и заинтересованных стран. Времени на раздумья у следователей и прокуратуры Нидерландов не так много – ответ они должны дать до 18 октября.

Пользователи между тем выразили сомнение в том, что следственная группа пожелает принять улики от Реша. Один из них, с ником @sl0zhny в своем Twitter назвал информацию детектива фальшивкой. Впрочем, ему тут же ответил известный блогер Marcel – он часто пишет о расследовании крушения малайзийского "Боинга", отмечает "Царьград". Реша он назвал "козырем" Кремля – по его словам, с уликами детектива захочет ознакомиться Малайзия, а Россия непременно воспользуется шансом доказать свою невиновность.

The real news is that Resch will never reveal the fake "evidence", since the mentioned entities will not agree to his terms by 18 October. Also he will not tell about the persons who tried to discredit the JIT via him. "The matter will be closed."https://t.co/2h2JaTt4OZ