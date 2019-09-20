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У Кремля нашли новый козырь в деле о гибели МН17

Дело близится к концу: Кремль использует новый козырь в деле о гибели МН17
Фото: www.globallookpress.com
Ультиматум Нидерландам от немецкого детектива привел к неожиданным выводам

Даже если Совместная следственная группа откажется принимать улики от Йозефа Реша, а так, скорее всего, и будет, их не оставит без внимания Малайзия. Последняя, как известно, не раз выступала на стороне России, называя расследование катастрофы МН17 политизированным.

Выдвинутый Решем накануне ультиматум активно обсуждают в Сети. Напомним, детектив в очередной раз заявил, что готов предоставить все собранные им сведения. Однако при этом он требует максимальной огласки при участии международных СМИ и заинтересованных стран. Времени на раздумья у следователей и прокуратуры Нидерландов не так много – ответ они должны дать до 18 октября.

Пользователи между тем выразили сомнение в том, что следственная группа пожелает принять улики от Реша. Один из них, с ником @sl0zhny в своем Twitter назвал информацию детектива фальшивкой. Впрочем, ему тут же ответил известный блогер Marcel – он часто пишет о расследовании крушения малайзийского "Боинга", отмечает "Царьград". Реша он назвал "козырем" Кремля – по его словам, с уликами детектива захочет ознакомиться Малайзия, а Россия непременно воспользуется шансом доказать свою невиновность.

"Кремль действительно будет использовать свой козырь под названием Реш", – написал он.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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