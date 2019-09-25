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По делу о крушении МН17 наметился прогресс

По делу о крушении МН17 наметился прогресс
Фото: GLOBAL LOOK press/ Alexander Ermochenko
В странах, причастных к расследованию, довольны процессом

Установить правду и добиться справедливости для родственников жертв трагедии МН17 пообещали главы МИД Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины во время переговоров в Нью-Йорке. Министры стран, следователи которых входят в Совместную следственную группу (ССГ), подтвердили, что продолжат усилия по привлечению виновных к ответственности.

Переговоры состоялись на полях очередной Генассамблеи ООН в США. Несмотря на то, что расследование перевалило за "очень грустный пятилетний рубеж", как назвал его министр Нидерландов Стеф Блок, действия ССГ участники переговоров сочли "продуктивными".

"Отметили прогресс следствия и поздравили с выдвижением первых подозрений", – публикует итоги встречи украинское ведомство.

Министры заявили, что их страны безоговорочно поддерживают "преследование голландской прокуратурой четырех подозреваемых", пишет ТАСС. Имена 3 россиян и 1 украинца ССГ обнародовала в июне 2019 года. Начало судебного разбирательства в Нидерландах назначено на март 2020 года.

Москва, которую отказались включить в ССГ, несколько раз предоставляла свои данные по поводу крушения самолета Малайзийских авиалиний в Донбассе, однако эту информацию международные следователи, в том числе киевские представители, во внимание не приняли.

Boeing, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в Донецкой области Украины в июле 2014 года. Погибли 298 человек. Утверждается, что самолет был сбит из ЗРК "Бук".

Фоторепортаж
"Всего?": новая информация о трагедии МН17 вызвала общественный резонанс
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
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