Независимого расследователя заподозрили в нечистоплотности на фоне его ультиматума следственной группе

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, выдвинувший на прошлой неделе требование к заинтересованным сторонам по делу крушения малайзийского самолета в небе над Донбассом в июле 2014 г., сделал это четко и выверенно, а не внезапно. И не исключено, что на собранных им доказательствах он просто хочет обогатиться. Так считает независимый эксперт Юрий Антипов.

Он отметил, что данный ультиматум возник на фоне относительного затишья по поводу расследования гибели Boeing-777.

"МН17. Затихли всякого рода "букинисты". Почему затихли? Потому что не привезена им новая западная жвачка от JIT (Международная следственная группа – ред). А старая жвачка "made in Holland", обсосанная ими уже за пять лет вдоль и поперек, видимо, уже и самим букинистам набила оскомину. Потому и затихли. И... притаились", – написал сегодня эксперт в Facebook.

По его мнению, западные "мыслители" выжидают, какие же данные может предъявить Реш. Причем основания доверять расследованию немца у самого Антипова есть. Однако в этом случае не все так просто, полагает эксперт. Он считает, что детектив не случайно обнародовал ультимативное заявление ровно за месяц до официального объявления Совместной следственной группы.

"Верю ли я сам заявлениям Реша о том, что у него есть серьезные доказательства? Верю. 47 млн $ за фуфло никто платить не будет. Но моя вера в этого человека относительная. Во-первых, сама идея обнародовать его материалы кажется сомнительной. Если пять лет назад кто-то заплатил за эти материалы большую сумму, то теперь за бесплатно хочет отдать эту информацию мировой общественности?", – выразил сомнения автор поста, назвав такой шаг нелогичным.

По его мнению, "если заказчик и сам Реш решили еще заработать и предложить материал не как альтруисты, а за деньги", то тогда их действия понятны.

Антипов задался вопросом, кто же является этим самым заказчиком. Из всех возможных вариантов он остановился на JIT.

"Кто же может заплатить? Конечно, тот, кому правда о крушении встает поперек горла. Тот, кто "мухой" теряет свой авторитет и хоть какие-то претензии на компетентность и беспристрастие. А это только JIT и главы тех государств, которые все эти годы были в первых рядах "букинистов"", – считает эксперт.

Он полагает неслучайным и сам срок ультиматума Реша, который "совпал с датой озвучивания окончательного отчета Голландией (17 октября)".

Сегодня стало известно, что переговоры Нидерландов, РФ и Австралии по расследованию гибели MH17 продолжаются, но даты встречи пока нет, сообщил Telegram-канал РИА "Новости" со ссылкой на главу МИД Королевства Стефана Блока.

