В Нидерландах удивились требованию продолжить расследование авиакатастрофы

Политической акцией назвал глава МИД Голландии Стеф Блок настойчивые призывы Малайзии выяснить правду о крушении рейса МН17 в Донбассе.

По мнению дипломата, малайзийские власти заставляют страдать родственников жертв трагедии: публично сомневаясь в итогах расследования, они не дают "зажить ранам". Совместная следственная группа (ССГ) провела большую работу и установила виновных в падении "Боинга", настаивает министр, а в Малайзии заявляют, что эти выводы основаны только на слухах.

"Это холодный душ для Нидерландов", – возмутился Блок.

Глава голландского внешнеполитического ведомства заявил, что "политики не должны судить о правильности расследования и доказательств, представленных по делу о крушении МН17", передает "Царьград".

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад признал, что не доверяет выводам ССГ. "Мы очень недовольны тем, что с самого начала это расследование стало политически мотивированным с целью обвинить Россию", - заявил он.

Крушение самолета Малайзийских авиалиний произошло в июле 2014 г. на территории Донецкой области Украины. Киев заявил, что лайнер сбили повстанцы ДНР из предоставленного им Москвой ЗРК "Бук". ССГ поддержала обвинения. РФ все отрицает.