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"Никакого расследования нет": дешевый спекталь со сбитым МН17 разоблачили

Фото: www.globallookpress.com
Власти Незалежной превращают трагедию рейса МН17 в фарс

Украина не делает ничего, чтобы расследовать инцидент со сбитым малайзийским "Боингом". То, что сейчас происходит – это просто "издевательство, а не расследование". 

"Никакого расследования нет. Идет очень дешевый спектакль", - 

заявил израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в программе "Право знать!"

По мнению эксперта, истину невозможно установить, если игнорировать доказательства, которые предоставляет российская сторона. Кроме того, в расследовании не принимают участия представители Малайзии.

У Кедми также вызвал недоумение тот факт, что Владимир Цемах, похищенный из Донбасса украинскими спецслужбами, так и не был допрошен до того, как его обменяли на украинских пленных:

"Он был в руках у них. Допрашивайте сколько угодно".

Когда ведущий предположил, что представители Нидерландов все-таки допросили Цемаха, Кедми отмахнулся:

"Было достаточно времени снять с него все показания, которые необходимы. Значит, вопрос, что он что-то может показать, он неактуален".

Все эти факты, по мнению аналитика, однозначно указывают на то, что Киеву в высшей степени неинтересно, что же в действительности произошло 5 лет назад в небе над Донбассом.

Лайнер "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли 298 человек. Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой комплекса "Бук". При этом Малайзия объявила, что у следователей нет оснований обвинять Россию в крушении рейса МН17. 

Валентина МАЙОРОВА
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