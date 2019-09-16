Незалежная отомстила Нидерландам за поддержку "Северного потока - 2" и возвращение России в ПАСЕ

На Украине объяснили, почему выдали ключевого свидетеля и главного подозреваемого по делу о сбитом в июле 2014 года малайзийском "Боинге" Владимира Цемаха. Вопреки настоятельному требованию Нидерландов Киев пошел на такой шаг.

Как оказалось, он ослушался в отместку. Голландцы ведь поддерживают возведение ненавистного газопровода "Северный поток – 2", отметил глава офиса президента Незалежной Андрей Богдан, припомнив и другие предательские действия Амстердама в угоду Москве. Например, Нидерланды, подчеркнул соратник Зеленского, поддержали возвращение России в ПАСЕ.

"Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов? В них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие-то политические взгляды, у них есть, на что менять Цемаха", – заявил Богдан в большом интервью "ВВС Украина".

Напомним, бывший начальник ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах был включен в список по обмену пленными между Киевом и Москвой, который состоялся 7 сентября. Ополченец признан ключевым свидетелем по факту гибели 298 человек. Ранее Нидерланды отказались назвать его роль в деле.