Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Расследование трагедии МН17 подгоняют под обвинения в адрес России

Миру открыли глаза на реальный ход расследования трагедии МН17
Фото: www.globallookpress.com
Следственная группа не заинтересована в поиске реальных виновных в гибели пассажирского лайнера в Донбассе

Следователи совместной следственной группы, ведущие дело о катастрофе летом 2014 г. под Донецком малайзийского самолета "Боинг" MH17, подгоняют результаты следствия так, чтобы обвинить Москву в данной трагедии. Их совершенно не заботят оставшиеся на месте гибели лайнера его обломки, как и доводы российской стороны.

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник РФ в Нью-Йорке, который прокомментировал выступление на сессии Генеральной ассамблеи ООН короля Нидерландов Виллем-Александера. Голландец, в частности, призвал мировое сообщество приложить усилия к установлению реального виновника данного крушения.

"К призыву короля сотрудничать со следствием должны прислушаться прежде всего те страны, которые сразу после крушения заявили об имеющихся доказательствах причастности России к трагедии. Но до сих пор их так и не предъявили", – цитирует агентство нашего дипломата.

Он подчеркнул, что это не Россия якобы "отказывается работать со следствием", а сама "ССГ подгоняет задачу под заранее заготовленный ответ", признавая лишь такое "сотрудничество", которое подтвердит возложенную на Москву вину.

"А любые сомнения – с чьей бы стороны они ни прозвучали – с ходу отметает. Россия неоднократно подтверждала не словами, а делами готовность к совместной работе в полном соответствии с требованиями резолюции 2166 СБ ООН", – отметил диписточник.

Также он указал на то, что к следствию изначально не были допущены специалисты из Малайзии, а Украину и вовсе "освободили от ответственности за незакрытое небо над зоной военных действий". Более того, киевским властям сошел с рук "отказ от передачи первичных данных РЛС". По его словам, в районе падения "Боинга" у местных жителей до сих пор хранятся обломки самолета.

Ранее стало известно об ультиматуме немецкого частного детектива Йозефа Реша, который вел самостоятельное расследование несколько лет, обнародовать в середине октября собранные им улики. Он обратился ко всем заинтересованным сторонам, в том числе Нидерландам и ССГ, сделать письменное заявление о том, что информация, которой он владеет, будет раскрыта при участии международных СМИ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком

На низкий поступок пошла экс-сотрудница клиники, где лежит звезда сериала "Моя прекрасная няня"

"Слишком поздно": Малахов простился с Заворотнюк

Состояние актрисы вызвало у телеведущего горькие сожаления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей