Следственная группа не заинтересована в поиске реальных виновных в гибели пассажирского лайнера в Донбассе

Следователи совместной следственной группы, ведущие дело о катастрофе летом 2014 г. под Донецком малайзийского самолета "Боинг" MH17, подгоняют результаты следствия так, чтобы обвинить Москву в данной трагедии. Их совершенно не заботят оставшиеся на месте гибели лайнера его обломки, как и доводы российской стороны.

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник РФ в Нью-Йорке, который прокомментировал выступление на сессии Генеральной ассамблеи ООН короля Нидерландов Виллем-Александера. Голландец, в частности, призвал мировое сообщество приложить усилия к установлению реального виновника данного крушения.

"К призыву короля сотрудничать со следствием должны прислушаться прежде всего те страны, которые сразу после крушения заявили об имеющихся доказательствах причастности России к трагедии. Но до сих пор их так и не предъявили", – цитирует агентство нашего дипломата.

Он подчеркнул, что это не Россия якобы "отказывается работать со следствием", а сама "ССГ подгоняет задачу под заранее заготовленный ответ", признавая лишь такое "сотрудничество", которое подтвердит возложенную на Москву вину.

"А любые сомнения – с чьей бы стороны они ни прозвучали – с ходу отметает. Россия неоднократно подтверждала не словами, а делами готовность к совместной работе в полном соответствии с требованиями резолюции 2166 СБ ООН", – отметил диписточник.

Также он указал на то, что к следствию изначально не были допущены специалисты из Малайзии, а Украину и вовсе "освободили от ответственности за незакрытое небо над зоной военных действий". Более того, киевским властям сошел с рук "отказ от передачи первичных данных РЛС". По его словам, в районе падения "Боинга" у местных жителей до сих пор хранятся обломки самолета.

Ранее стало известно об ультиматуме немецкого частного детектива Йозефа Реша, который вел самостоятельное расследование несколько лет, обнародовать в середине октября собранные им улики. Он обратился ко всем заинтересованным сторонам, в том числе Нидерландам и ССГ, сделать письменное заявление о том, что информация, которой он владеет, будет раскрыта при участии международных СМИ.

