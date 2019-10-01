Свидетелю Цемаху не дают спокойно побыть дома

Прокурор Нидерландов хочет допросить жителя Донбасса Владимира Цемаха по делу о крушении малайзийского Boeing летом 2014 г. в Донецкой области Украины. Соответствующий запрос поступил российской стороне, поскольку в сентябре Киев переправил Цемаха в Москву в рамках обмена удерживаемыми гражданами, пояснил голландский посол в РФ Роб Свартбол.

"Правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", – цитирует "Интерфакс" Свартболу.

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения МН17 под управлением прокурора Нидерландов, ранее объявила Цемаха причастным к этому делу: его называют то ключевым свидетелем, то подозреваемым. Мужчина ранее служил в ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики. Летом 2019 г. агенты СБУ выкрали Цемаха из дома на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Позже он вошел в число 35 граждан, переданных России в рамках сентябрьского обмена.

Нидерланды выразили недовольство по этому поводу, однако в Киеве заявили, что голландские следователи допросили Цемаха до того, как он был переправлен в Москву. Известно, что из РФ мужчина уехал домой в ДНР.