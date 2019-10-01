Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Нидерланды попросили Россию о помощи с делом МН17

Нидерланды попросили Россию о помощи с делом МН17
Фото: www.globallookpress.com
Свидетелю Цемаху не дают спокойно побыть дома

Прокурор Нидерландов хочет допросить жителя Донбасса Владимира Цемаха по делу о крушении малайзийского Boeing летом 2014 г. в Донецкой области Украины. Соответствующий запрос поступил российской стороне, поскольку в сентябре Киев переправил Цемаха в Москву в рамках обмена удерживаемыми гражданами, пояснил голландский посол в РФ Роб Свартбол.

"Правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", – цитирует "Интерфакс" Свартболу.

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения МН17 под управлением прокурора Нидерландов, ранее объявила Цемаха причастным к этому делу: его называют то ключевым свидетелем, то подозреваемым. Мужчина ранее служил в ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики. Летом 2019 г. агенты СБУ выкрали Цемаха из дома на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Позже он вошел в число 35 граждан, переданных России в рамках сентябрьского обмена.

Нидерланды выразили недовольство по этому поводу, однако в Киеве заявили, что голландские следователи допросили Цемаха до того, как он был переправлен в Москву. Известно, что из РФ мужчина уехал домой в ДНР.

Фоторепортаж
"Всего?": новая информация о трагедии МН17 вызвала общественный резонанс
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хотели нагнуть раком": украинцы заплевали "Мисс Украина" за отказ от мовы

Нежелание победительницы конкурса красоты говорить на родном языке вызвало скандал в Незалежной

Ищут в другом месте: в деле о перевале Дятлова возник новый поворот

Эксперт пришел к неутешительному выводу: место преступления зачистили много лет назад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей