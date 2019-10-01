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В Нидерландах заговорили о вине Украины в гибели MH17

Взяли за горло: в Нидерландах заговорили о роли Украины в крушении МН17
Фото: www.globallookpress.com
Жизни почти трехсот человек могут быть на совести Киева

В Голландии задались вопросом о роли Украины в деле МН17, ведь именно она должна была закрыть в тот злополучный летний день небо, поскольку велись боевые дейтсвия.

Так что отчасти на ее совести лежит гибель 298 человек, которые находились на борту малайзийского "Боинга", потерпевшего крушение в небе над Донбассом в июле 2014 г., отметили в парламенте Нидерландов. Депутаты настаивает на "полном расследовании фактов" 

"В отношении роли Украины отсутствует ясность, хотя эта страна должна была закрыть воздушное пространство", – напомнил парламентарий Михил ван Ниспен, передает RTLnieuws.

Депутат призвал к дополнительному расследованию в отношении авиакатастрофы. 

Ксения АНДРЕЕВА
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