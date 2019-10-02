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Раскрыты подробности гибели малайзийского "Боинга"

С пассажирами
Фото: www.globallookpress.com
Летевшие в самолете оставались живы, но не могли сдвинуться с места

Эксперты, которые 5 лет пытаются разобраться в исчезновении рейса МН370, все чаще склоняются к выводу, что лайнер угнали.

Анализ данных спутниковых систем наблюдения показал, что самолет, взявший курс из Куала-Лумпур в Пекин, не сразу исчез с радаров. Сначала он сменил курс и пролетел над Малаккским проливом, а затем направился на юг Индийского океана. Сложные маневры "Боинга" указывают на то, что самолетом управляли, считает пишущий об авиации журналист Давид Лермонт.

По мнению авиаэксперта, угонщик надел кислородную маску, а затем сумел понизить давление в самолете. В результате все пассажиры и члены экипажа остались живы, но за 35 секунд потеряли сознание от недостатка кислорода.

Именно потому злоумышленнику никто не смог помешать, отмечает британский таблоид Express.

Самолет "Малайзийских авиалиний" бесследно исчез 8 марта 2014 года. На борту лайнера вылетевшего из Куала-Лумпура в Пекин, было 239 человек. Все они впоследствии были признаны погибшими.

Валентина МАЙОРОВА
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