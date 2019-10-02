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Роль Украины в деле о сбитом "Боинге" изменится

Фото: www.globallookpress.com
Новое расследование покажет неожиданные факты

Сенатор Алексей Пушков уверен, что призыв нидерландского парламента изучить роль Украины в деле о крушении малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом весьма невыгоден для Киева.

"Весьма опасно для Киева. До сих пор на Западе выгораживали Украину, как "жену Цезаря", которая якобы выше всех подозрений",–  

написал член Совета Федерации на своей страничке в Twitter.

Пушков подчеркнул, что новое рассмотрение дела вскроет множество серьезных фактов.

Точку зрения сенатора разделяет и политолог Владимир Корнилов.

"Материалы расследования будут приобщены к судебному процессу, который запланирован на март следующего года. И результаты расследования будут не в пользу властей Украины",–  

сказал эксперт в комментарии "Взгляду" .

Объединенная следственная группа, ведущая расследование авиакатастрофы, возложила на Россию ответственность за крушение малазийского Boeing 777, напоминает URA.RU. При этом Малайзия заявила, что не верит в эти выводы, отмечает "Свободная пресса".

Самолет, летевший рейсом МН17, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу 17 июля 2014 г. в небе над Донецкой областью. При крушении погибли 298 человек. 

Валентина МАЙОРОВА
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